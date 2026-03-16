福岡市は交通不便地域で乗り合い車両を走らせる「オンデマンド交通」の社会実験を終え、2026年度から10エリア（32校区）に拡大して新制度を始める。高齢者らの買い物や通院の利便性向上が期待され、市は「地域の実情に応じ、持続可能な生活交通を確保したい」としている。