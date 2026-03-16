札幌・中央警察署は2026年3月15日、窃盗の疑いで札幌市中央区に住む無職の男（42）を現行犯逮捕しました。男は3月15日午後4時前、札幌市中央区南2条西1丁目の古本やリサイクル品などを販売する店でフィギュア1個（販売価格9900円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男は所持していたエコバッグにフィギュアを隠し、会計をせずに店を出たところ、警備員に声をかけられ確保されました。男に所持金はありませんでした