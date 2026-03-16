＜ザ・プレーヤーズ選手権最終日◇15日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞第5のメジャーと呼ばれる米国男子ツアーのフラッグシップ大会は、最終ラウンドが進行している。〈写真〉松山英樹はアドレスから10.9cm動いている？日本勢は3人が出場している。63位で迎えた松山英樹が6バーディ・1ボギーの「67」でプレー。今大会4日間で自身初の60台をマークし、トータル3アンダー・27