2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。WEST-A、WEST-Bは14日（土）、15日（日）に各地で第6節の10試合が行われました。WEST-Aは徳島ヴォルティス（J2）、高知ユナイテッドS