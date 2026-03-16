イランのアラグチ外相は、ホルムズ海峡をめぐり「船舶の安全な航行について我々と話し合いたい国には門戸を開いている」と明らかにしました。アラグチ外相は15日、アメリカCBSテレビのインタビュー取材に応じ、「船舶の安全な航行について我々と話し合いたい国には門戸を開いている」などと述べ、協議を望む国との対話に前向きな姿勢を示しました。そのうえで、「多くの国から安全な航行を求める申し出を受けている」などとすでに