1回日本2死一塁、打者岡本のとき、鈴木が二盗失敗＝マイアミ（共同）【メサ（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、カブスのカウンセル監督は15日、日本代表がベネズエラと対戦した14日のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で右膝を痛めた鈴木誠也外野手について、「明日、医師やトレーナーの診断を受けて、状態を確認することになる」との見通しを示した。鈴木はベネズエラ戦で一回、二盗を試みてヘッドスライデ