報道各社の世論調査でも依然として60〜70％台という高い支持率を誇る高市政権。歴史的な圧勝を収めた先の衆院選で、今も筆者の記憶に残るのは、首相・高市早苗（自民党総裁）が涙を拭ったシーンである──。1月27日の公示日、東京・JR秋葉原駅前での第一声。取材の原則は「百聞は一見にしかず」。現場では、思わぬ場面を見ることがある。確かに驚く場面はあった。高市は演説中に3度、目尻を拭った。なぜか。改めて振り返った。【