◇Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ地域Ｌラウンド第６節札幌１ー０磐田（１４日・ヤマハスタジアム）磐田戦は何より９０分で初めて勝てたことが素晴らしかった。前節までと違ったのはボールを追い越す選手が多かったこと。通らない場面も多々ありはしたがワンツーの意識も高く、何度も見せたことで相手を引かせ、バイタルをうまく使うことができた。パスもいつものように横ではなく、斜めや裏へのボールが増え、サイドを生かせていた