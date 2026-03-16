第２７回全国高校女子硬式野球選抜大会が２０日に栃木・清原球場などで開幕する。２年前に準優勝を果たした東海大静岡翔洋が、初Ｖを目指して１回戦で花巻東（岩手）と対戦する。２４年夏の全国選手権準決勝では０―８で敗れた相手にリベンジを果たす。以前から交流があるライバルとの一戦に弓桁義雄監督（６２）は気合十分だ。「強い相手だけど、そこを突破すれば、なんとかなりそう」と、初戦に全力投球する構え。２年前の花