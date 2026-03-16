タレントのユージが１５日のＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」（日曜・午後１時）に出演し、新たに購入した超高級車を披露した。これまでの高級車を複数台所有し、カスタムするなど車好きで知られるユージ。番組ではユージが新たにゲットした「超ラグジュアリーな車」を紹介した。それは「ＧＬＳマイバッハ」。マイバッハとはベンツの最上位グレードで、北島三郎、木梨憲武、前澤友作氏ら大物が愛した「成功者の証しとも言える車