◆練習試合沼津２―１磐田（１５日、静岡県磐田市・大久保グラウンド）ＪＦＬアスルクラロ沼津は１５日、ヤマハ大久保グラウンドでＪ２ジュビロ磐田と練習試合を行い、２―１で勝利した。前半６分にＤＦ一丸大地（２３）が先制点を奪うと、同１５分にはＭＦ森夢真（２４）が追加点。内容でも圧倒し、２０日にスタートするＪＦＬカップへ弾みをつけた。カップ戦前の最後の練習試合で、沼津が躍動した。前半６分、ＣＫのこぼれ