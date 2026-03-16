リフレ派直系のエコノミスト政府は2月25日、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に、二人のエコノミストを充てる人事案を明らかにした。【写真を見る】“インテリ美人”の声も日銀審議委員の「小枝淳子氏」の姿一人は、中央大学名誉教授の浅田統一郎氏（71）。3月末に任期満了を迎える野口旭氏の後任である。もう一人は青山学院大学教授の佐藤綾野氏（57）だ。6月に退任する中川順子氏の後任となる。す