©ABCテレビ 3月16日（月）深夜0時からABCテレビの“月よるビッグバン”枠で放送されるのは、「デスゲーム TAKUROW～M-1王者たくろうと８人の人質～」の第2回。 「M-1グランプリ2025」王者・たくろうの初冠番組として当初「たくろうの○○やってみたろう」というタイトルで発表され、華々しく幕を開けるはずだったこの番組。しかし、3月9日の初回放送で視聴者が目撃したのは、お祝いムードを粉砕す