第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、マイアミのローンデポパークで準決勝の米国―ドミニカ共和国戦が行われる。スター軍団同士の注目の一戦。中でも米国の先発投手であるナ・リーグの昨季サイ・ヤング賞投手ポール・スキーンズとドミニカ共和国打線との対戦が見どころ。試合前、会見に登場したドミニカ共和国のプホルス監督は「スキーンズは現在のメジャーでも屈指の投手の一人だ」と相手