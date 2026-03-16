【週刊ヤングマガジン 2026年16号】 3月16日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日3月16日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年16号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭にはモーニング娘。'26の牧野真莉愛さんが登場。沖縄より最旬カットを収録している。 また「妹は知っている」との特別巻頭コラボグラビアでは、アイ