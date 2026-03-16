【週刊ヤングマガジン 2026年16号】 3月16日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年16号」を本日3月16日に発売する。価格は510円。 巻頭カラーには「妹は知っている」が登場。第6巻発売を記念して、妹のコラボグラビアも実現している。 また巻中カラーには雪野朝哉氏の「ローワライ」、ippatu氏の「猩猩