韓国の女子バレーボール選手イ・ダヨンがプライベートSHOTでファンを魅了している。【写真】見えちゃいそう…イ・ダヨンの意外な美スタイルイ・ダヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。太陽や桃、ヤシの木の絵文字などをキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、青を基調とした独特な質感のワンピースを身にまとい、鏡越しに自撮りをするイ・ダヨンが写っている。写真を撮るスマートフォンに隠れて表情