現地３月15日に開催されたエールディビジ第27節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがエクセルシオールとホームで対戦。２−１の逆転勝利を収めた。この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、上田だった。１点ビハインドの58分、左からのジョーダン・ボスのクロスをボックス内で収め、右足のアウトサイドにかけたシュートでネットを揺らす。さらにその１分後にはラヒーム・スターリングのスルーパスに抜け出し