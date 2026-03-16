通勤の道順や趣味、そして好きになる人など、私たちは日々数えきれないほどの選択をしている。それらはすべて自分の意志で決めたと思いがちだが、最新の研究で、多くの選択や行動を意識下で決定していないことがわかってきた。なぜ「自分で選んだ」と錯覚するのか？「意識」という、生命科学最大の謎に迫る。※本稿は、筑波大学教授の櫻井 武『意識の正体』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。スマホを見ながらでも歩けて