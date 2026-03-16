パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶は、３月13日のセリエA第29節トリノ戦で、約４か月ぶりとなる戦列復帰を果たした。ただ、股を抜かれた立ち上がりの先制点を皮切りに、計４ゴールを献上。１−４と敗れ、批判の標的とされている。代役エドアルド・コルビを起用して好調を保ち、トリノ戦までの５試合で負けなしだったパルマだけに、鈴木に対する見方は厳しい。しかし、その能力が買われているのは周知のとおりだ。実際、他