2026年3月15日、札幌市東区で、アパートの一室が燃える火事があり、男性1人が病院に搬送されました。現場は住宅街で、周辺は一時騒然としました。火事があったのは、札幌市東区北18条東3丁目の3階建てのアパートです。2026年3月15日午後8時半ごろ、アパートの住人から「自動火災報知機が鳴り、室内に炎が見える」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、