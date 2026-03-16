第98回選抜高校野球大会（19日開幕）出場校の甲子園練習の2日目が15日に行われ、21世紀枠の長崎西、昨夏日本一の沖縄尚学など16校が参加した。長崎西は、生まれつき左手のない平木悠喜（2年）が背番号20で聖地に立った。14日からの2日間で全32校が聖地で練習した。中堅に入った長崎西の平木は、右手で捕球すると、素早くグラブを外して右手で返球した。生まれつき左手首より先がないハンデを乗り越え、今春選抜で初めて背番号