中国税関の統計によると、2026年1〜2月の広西チワン族自治区（広西）の対外貿易輸出入額が前年同期比13％増の1422億7000万元（約3兆2951億円）となり、過去最高の規模を記録しました。広西の1〜2月の対ASEAN輸出入額は前年同期比5.5％増の663億7000万元（約1兆5372億円）となり、広西の対外貿易総額の46.7％を占め、ASEANは依然として広西にとって最大の貿易パートナーとなっています。中では、ベトナムに対する輸出入額が12.1％増