◇オープン戦日本ハム1―8巨人（2026年3月15日東京D）日本ハムの進藤勇也捕手（24）が15日、巨人とのオープン戦で7回に左越えソロを放った。23年ドラフト2位の3年目捕手が、オープン戦とはいえ1軍初本塁打となる“今季1号”。オフは楽天・浅村栄斗内野手（35）に弟子入りして打撃を強化し、フィジカル面の見直しも図った。強打の捕手として正捕手争いへ猛アピールを続ける。迷うことなく豪快に振り抜いた。後ろ寄りに守