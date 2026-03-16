ワールドベースボールクラシックのアメリカ代表のPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手が、WBCでの経験を「やばすぎる」などと語りました。アーロン・ジャッジ選手やポール・ゴールドシュミット選手、ポール・スキーンズ投手などMLBを代表する選手と肩を並べているPCA選手。「本当に楽しい。こんなスターの中でプレーするなんて、いい経験すぎる。やばすぎる」と興奮気味に語りました。「ジャッジの隣とか立ったら、僕、小