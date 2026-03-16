「ゆきやなぎ賞」（１５日、阪神）好位のインでじっくりと脚をためた１番人気のシャドウマスター（牡３歳、栗東・杉山晴）が、直線内からしぶとく伸びてゴール前の混戦から抜け出した。距離延長にもうまく対応したが、北村友は「調教の感じはすごく良くなっていたので、競馬ももっと反応が出てくるかなと思っていましたが、少しジリっぽかったです。体にも成長の余地は残していますし、これから良くなってくると思います」と