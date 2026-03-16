「米子城Ｓ」（１５日、阪神）中団でじっくりとレースを進めた１１番人気のタマモブラックタイ（牡６歳、栗東・角田）が、直線でインから鋭く末脚を伸ばして快勝。２３年のファルコンＳを制して以来、３年ぶりとなる勝利をつかんだ。騎乗した幸は「うまく内があいていましたし、馬も強かったです」と満足そうに振り返った。