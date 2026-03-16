◇オープン戦ソフトバンク0―5DeNA（2026年3月15日横浜）“ガチ”であるぞ15勝――。開幕ローテーションに内定しているソフトバンクのカーター・スチュワート投手（26）が15日、DeNA戦で6回を4安打無失点に抑えた。8日のオリックス戦から11イニング連続無失点で、その間の四死球もゼロ。19歳で来日し8年目を迎えた右腕が“大人の投球”を披露している。首脳陣と交わした今季目標は15勝。キャリアハイは2024年の9勝でやや“