「金鯱賞・Ｇ２」（１５日、中京）心揺さぶる豪脚でライバルを一蹴した。８番人気のシェイクユアハートが大外から豪快な差し切りを決め、昨年暮れの中日新聞杯に続く、中京芝二千で２つ目のタイトルを獲得。大阪杯の優先出走権を手に入れた。鼻差の２着に６番人気のジョバンニが入り、連覇を狙った１番人気クイーンズウォークは３着に終わった。鮮やかな差し切りだった。ゴール前の混戦を断ち切ったのはシェイクユアハート。