第98回選抜高校野球大会（19日開幕）出場校の甲子園練習の2日目が15日に行われた。今秋ドラフト候補の最速149キロ左腕、智弁学園（奈良）の杉本真滉（まひろ＝3年）は、1年夏以来となる聖地のマウンドに「投げた時の風景を覚えていますし、投げやすいですね」と笑顔を浮かべた。2月には修学旅行で阪神の宜野座キャンプを訪問し、OBの村上らの練習を見て刺激を受けた。20日の1回戦で強打者の古城大翔（3年）を擁する花巻東（岩