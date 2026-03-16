「スプリングＳ・Ｇ２」（１５日、中山）絶好調コンビが今週も重賞舞台で躍動した。ゴール前の大激戦を先頭で駆け抜けたのは８番人気のアウダーシア。道中は大胆不敵に後方で機をうかがい、直線は満を持して大外へ。メンバー最速の末脚でグングン加速すると、前団のライバルを豪快にのみ込んだ。前走で未勝利を勝ち上がったばかりだが、さすがは素質あふれる良血馬。０２年にタニノギムレットが記録したレースレコードを０秒