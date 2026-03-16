◇オープン戦ソフトバンク0―5DeNA（2026年3月15日横浜）ソフトバンクのドラフト2位の稲川（九州共立大）が、オープン戦5試合目で初失点した。2番手として0―0の7回に登板。無死一、二塁とされながらも無失点で切り抜けたが、初の回またぎだった8回は2死二、三塁から味方の失策で決勝点を与えるなど3失点。「体があまり動いていなかった」と反省した。小久保監督は「毎日、調子がいいわけではない。その中で使えるボールを