「昇竜Ｓ」（１５日、中京）５７歳の誕生日を自ら祝った。武豊騎乗の４番人気スマートジュリアス（牡３歳、栗東・中村）が１勝クラスに続く連勝劇でオープン初勝利。スタートは良くなかったが、二の脚でリカバリーして好位を追走。絶好の手応えで直線に向くと、ラスト５０メートルで逃げ粘るテーオーグレーザーをとらえた。武豊は「非常に乗りやすい馬で、どんなレースもできる。直線の手応えも抜群だった。１回ごとに良くな