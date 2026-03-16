タレントの藤本美貴（41）が約16年ぶりにドラマ出演する。日本テレビ「タツキ先生は甘すぎる！」（4月11日スタート、土曜9・00）で、フリースクールの料理番を演じる。ドラマ出演は2010年のTBS「水戸黄門」へのゲスト出演以来となる。今作は学校に通えない子供たちが過ごすフリースクールを舞台にした物語。子供たちを甘やかしがちな主人公（町田啓太）と規則を重んじる元中学教師（松本穂香）の正反対な2人が子供たちと向き合