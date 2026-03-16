「東風Ｓ」（１５日、中山）昨年のフローラＳ２着以来、１０カ月半ぶりの実戦となった４番人気のヴァルキリーバース（牝４歳、美浦・田中博）が、ゴール前の追い比べを首差で制してオープン初勝利を挙げた。ルメールは「休み明けでしたし、距離も短くなりましたが、いい判断でしたね。３〜４コーナーは少し忙しかったけど、２０００メートルでも忙しくなる馬。よく頑張ったし、最後まで止まらなかった。きょうは能力で勝てた