◇オープン戦日本ハム1―8巨人（2026年3月15日東京D）先発した日本ハムの有原は今季最長となる5回1/3を6安打5失点だった。2被弾し「立ち上がりいい感じで入れたが、イニングが進むにつれて失投が多くなっていったかなという印象」と振り返った。今季3度目の実戦登板。97球中28球投げたチェンジアップとフォークの落ち球2球種は一度も前に飛ばされず、「比較的いいところに投げられたと思う。そこは継続して、真っすぐ