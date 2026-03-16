◇オープン戦ソフトバンク0―5DeNA（2026年3月15日横浜）2013年から17年まで日本代表監督を務めたソフトバンクの小久保監督は、WBCで準々決勝敗退の侍ジャパンをねぎらった。「日本代表で戦った。胸を張って帰ってきてもらいたいです」チームからは近藤が6日の開幕戦（対台湾）で1番・大谷の後を託され「2番・右翼」に起用されるなど1次ラウンド3試合スタメン出場。ただ、無安打に終わり準々決勝はスタメンを外れ、9回