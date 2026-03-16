「金鯱賞・Ｇ２」（１５日、中京）８番人気のシェイクユアハートが大外から豪快な差し切りを決め、昨年暮れの中日新聞杯に続く、中京芝二千で２つ目のタイトルを獲得。大阪杯の優先出走権を手に入れた。フリーアナウンサーの皆藤愛子が、金鯱賞の表彰式でプレゼンターを務めた。「伝統ある金鯱賞でゴール前は大興奮でした！表彰式では貴重な体験をさせていただき、休憩時間にはフードコートやキッチンカーを見て歩くこともで