高市早苗首相は１９日に米ホワイトハウスでトランプ大統領と会談する。イラン情勢の悪化で、トランプ氏から無理難題を押し付けられかねない状況で、試練のウイークを迎える。トランプ氏との対面は昨年１０月以来。高市首相の訪米は就任後、初となる。会談で焦点となるのはホルムズ海峡の事実上の封鎖問題だ。トランプ氏は１４日にＳＮＳで、中国、フランス、日本、韓国、英国の名前を挙げ、ホルムズ海峡を通過する船舶の護衛な