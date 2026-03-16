女子プロレス「スターダム」の春の祭典「シンデレラ・トーナメント」で２年ぶり２度目の優勝を果たした羽南（２１）が、極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」討伐へ燃えている。２０２４年度覇者の羽南は、１５日の横浜大会で行われた優勝決定戦で妹の吏南を撃破。同トーナメントを２度優勝したのは岩谷麻優、ＭＩＲＡＩに次いで３人目となる。快挙を成し遂げた羽南は「伝説のレスラーになるっていう目標にまた一つ近づきま