歌舞伎俳優の尾上右近が、19日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。尾上右近＝テレビ朝日提供歌舞伎伴奏音楽・清元の宗家に生まれ、父方の曽祖父は六代目尾上菊五郎さん、母方の祖父は歌手としても大活躍した映画スター・鶴田浩二さんという右近。33歳の現在は歌舞伎にとどまらず映画・ドラマ・ミュージカルでも活躍している。歌舞伎俳優と清元を両立させるのは前代未聞だといい