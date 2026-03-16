準決勝が行われるローンデポ・パークWBC米国のクレイトン・カーショー投手は15日（日本時間16日）、準決勝が行われるローンデポ・パークのグラウンドに姿見せた。カーショーは試合開始前に長男のチャーリーくんとグラウンドに登場。米国代表のウエアを着用し、親子でキャッチボールを行っていた。ドジャース一筋でプレーしたカーショーは昨季限りで現役引退を表明していたが、WBC米国代表に選ばれ、異例の復帰を果たした。1