WBC・日本―ベネズエラ戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6大会目で初めて4強にたどり着けず、屈辱の敗退。勝利した直後のベネズエラの反応が話題になっている。日本は試合後、三塁線上に整列し、深々とお辞儀した。一方、一塁側ベンチでは、ドリンクをまき散らし、飛び跳ねて歓喜を