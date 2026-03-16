小さな街の博物館として上位にランク 画像はイメージです 米国マルコ島にある「Marco Island歴史博物館」が、このほどUSA Today紙の読者投票で「小さな街のすばらしい博物館」ランキングの第3位に選ばれました。 フロリダ州にあるこの小さな博物館は、航空写真や地図から考古学的遺物まで、4万8千点以上の収蔵品を所蔵しています。運営しているのはMarco Island歴史協会です。企画展や講演会、コンサートな