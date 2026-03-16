大手という看板があっても、その実態が真っ当であるとは限らない。投稿を寄せた40代男性は「某家電メーカー系の医療機器製造メーカー」で働いている。この職場では、畑違いの親会社から送り込まれてくるマネジメント層と、厳格な法規制を遵守すべき現場との間にかなりの「温度差」があったという。「責任を押し付けられる前に逃げねばと思った」医療機器の製造には、薬機法（医薬品医療機器等法）をはじめとする数々の法令や厳しい