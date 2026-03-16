昇進した途端に態度が大きくなる人はどこにでもいるが、限度というものがある。投稿を寄せた40代男性（運送系）が遭遇したのは、役職を手にした瞬間に豹変した“最悪の上司”だった。 かつては「タメ口」で気さくに話す間柄だったというが、その男は出世した途端、年上の部下に対しても平気で「お前」呼ばわりをするようになったという。 「もう二度と会うことないと思うとすんごい気が楽だった」 男性によれ