Vaundy、NHK「18祭（フェス）」テーマソング「呼び声」MVサムネイル Vaundyが15日、NHK「18祭（フェス）」のテーマソング「呼び声」のMUSIC VIDEOを公開した。【動画】公開されたVaundy「呼び声」ミュージックビデオ現在自身初・男性ソロアーティスト史上最年少での4大ドームツアー「Vaundy DOME TOUR 2026 “SILENCE”」を開催中のマルチアーティストVaundy。昨年12月にリリースした「呼び声」はNHK「18祭（フェス