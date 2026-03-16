「やりがい」という言葉は、時として経営者の身勝手な言い訳に使われる。投稿を寄せた20代男性（建築・土木技術職／年収300万円）も、まさにそんな言葉にドン引きした瞬間を明かした。男性が勤めているのは、従業員10名ほどのいわゆる零細企業。しかし、公共事業に関わっているため年商は数億円に達するという。それなりの利益は出ているはずだが、男性は「お世辞にも給料は高いと言えない状況」とぶっちゃける。数年前、当時新入