◆大相撲▽春場所８日目（１５日、エディオンアリーナ大阪）西十両６枚目・嘉陽（中村）が、同３枚目・若ノ勝（湊川）を送り出して、５勝３敗とした。今場所は自己最高となる体重１８３キロを場所中に記録。相手の強烈な突き押しにも下がることはなく、「若ノ勝関に突かせない、いい重さがあったかな」と笑顔で振り返った。この日の白星で、７戦全勝だった若ノ勝の初日からの連勝を止めた。昨年の同場所では初日から１２連