◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、良）第６２回金鯱賞（１着馬に大阪杯優先出走権）は単勝８番人気のシェイクユアハート（古川吉）が重賞２勝目。ハイレベルなメンバーが控える大阪杯（４月５日、阪神）を視野に入れる。矢のように差し切った。後方に構えたシェイクユアハートは古川吉の気合のこもった右ステッキを合図に加速を開始した。直線半ばでトップスピードに到達。風を切り裂くよ